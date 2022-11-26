Siirt’te karda mahsur kalan köy koruyucuları kurtarıldı

Karla mücadele çalışmasının devam ettiğini ve şuan itibariyle ilçelerde kapalı köy yolunun bulunmadığının açıklayan Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat: "Şu an itibariyle kapalı olan köy yolumuz bulunmamaktadır. Bazı köylerimizde kar yağışının devam ettiği ve bu bölgelere olası acil durumda ise ekiplerin hazır bekletildiğini belirtebilirim. Önceliğimiz hasta ve yollarda mahsur kalan araçlardır. Bu kapsamda Pervari İlçesine bağlı Geçttintepe köy yolunda görev sonrası mahsur kalan köy koruyucularımız ekiplerimiz tarafından kurtarıldılar. Karla mücadele çalışmalarınız 7/24 devam etmektedir" dedi.