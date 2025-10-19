Siirt’te korkutan anız yangını: Müdahele eden itfaiye aracı alevlere teslim oldu!

Edinilen bilgilere göre, merkez Aktaş köyünde çıkan anız yanına müdahale etmek üzere itfaiye aracı yönlendirildi. Araç yangının ortasında kalarak alevlere teslim oldu. Yanan itfaiye aracına, olay yerinde sündürme çalışmalarında bulunan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.
İKİ YANGINDA KONTROL ALTINA ALINDI
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Anız yangını da ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış neden ile ilgili inceleme başlatıldı.