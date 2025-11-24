Haberler Yaşam Haberleri Siirt’te öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 24.11.2025 15:48

Siirt’te öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi’nde görev yapan 50 yaşındaki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ, yerleşke içinde bulunan 3. Blok’un 4. katındaki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Siirt Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ'dan bir süredir haber alınamaması üzerine yakınları ve üniversite yetkilileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde merdivenli araçla Aktuğ'un ikamet ettiği dairenin bulunduğu kata çıktı ve kapıyı açarak içeri girdi. Yapılan kontrolde, Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Aktuğ'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt’te öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz