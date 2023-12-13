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Giriş Tarihi: 13.12.2023 13:36 Son Güncelleme: 13.12.2023 13:51

Siirt'te psikiyatri doktoruna saldırı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Psikiyatri Uzmanı Ergül Çakan'a bir şahıs tarafından fiziksel saldırı yapıldı.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te psikiyatri doktoruna saldırı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda psikiyatri polikliniğine muayene olmak için gelen Ümit K., henüz bilinmeyen nedenle Uzman Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti. Poliklinikteki bilgisayarlar kırılırken, Ümit K. hakkında beyaz kod verildi. Güvenlik görevlilerinin poliklinikten uzaklaştırdığı Ümit K., adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ümit K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Başhekimlik saldırıyı kınayıp, olay hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti. Doktor Çakan ise tedavisinin ardından Ümit K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Siirt'te psikiyatri doktoruna saldırı
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