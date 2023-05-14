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Giriş Tarihi: 14.5.2023 17:39

Siirt'te seçmenleri YSP'ye yönlendiren 5 kişi gözaltına alındı

Siirt'te örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri Yeşil Sol Partisine (YSP) oy vermeye yönlendirdikleri gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Siirt’te seçmenleri YSP’ye yönlendiren 5 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme işlemleri, Siirt'teki 284 okulda kurulan 745 sandıkta sürüyor.

Merkez Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulu'nda M.A, Hürriyet İlkokulu'nda Ç.T, Dadaşlar İlkokulu'nda Ş.O. ile M.B. ve Fatih Ortaokulu'nda N.S'nin YSP'ye "evet" mührü basılı örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri yönlendirdiği tespit edildi.

Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.

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Siirt'te seçmenleri YSP'ye yönlendiren 5 kişi gözaltına alındı
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