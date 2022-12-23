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Giriş Tarihi: 23.12.2022 14:26

Siirt'te soba gazı zehirlenmesi! 1 kişi öldü, 1 kişi de tedavi altına alındı

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Sevim Çetinkaya (24) hayatını kaybetti, sağlık durumu kritik olan arkadaşı S.K. (23) ise hastanede tedaviye alındı. Sevim Çetinkaya'nın cenazesi, Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA
Siirt’te soba gazı zehirlenmesi! 1 kişi öldü, 1 kişi de tedavi altına alındı

Doğan Mahallesi'nde oturan Sevim Çetinkaya ile S.K.'den haber alamayan arkadaşları, evlerine gitti. Çetinkaya ile S.K.'yi baygın bulan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, 2 arkadaşı ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Sevim Çetinkaya hayatını kaybetti, sağlık durumu kritik olan S.K. ise Diyarbakır'daki hastaneye sevk edildi. Sevim Çetinkaya'nın cenazesi, Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Siirt'te soba gazı zehirlenmesi! 1 kişi öldü, 1 kişi de tedavi altına alındı
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