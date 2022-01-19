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Giriş Tarihi: 19.1.2022 11:44 Son Güncelleme: 19.1.2022 11:51

Siirt'te terör operasyonu: 5 gözaltı

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te terör operasyonu: 5 gözaltı

Siirt'in Şirvan ve Tillo ilçelerinde yapılan terör  operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Tillo ve Şirvan ilçelerinde PKK/KCK Terör örgütüne yardım yataklık ederek, işbirlikçilik faaliyetlerinden bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, üç adet kaçak av tüfeği, fişek ile dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Siirt'te terör operasyonu: 5 gözaltı
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