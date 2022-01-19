Siirt’te terör operasyonu: 5 gözaltı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Tillo ve Şirvan ilçelerinde PKK/KCK Terör örgütüne yardım yataklık ederek, işbirlikçilik faaliyetlerinden bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, üç adet kaçak av tüfeği, fişek ile dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.