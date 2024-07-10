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Giriş Tarihi: 10.7.2024 16:10

Siirt’te torbacı operasyonu

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri torbacılara yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalandıkları otobüste çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Siirt’te torbacı operasyonu
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirecekleri bilgisi alınan R.Y, Ö.A.E. ve A.D'nin bulunduğu otobüsü şehirlerarası otobüs terminalinde durdurdu. Ekipler, otobüste yaptığı aramada 497 uyuşturucu nitelikte hap ve 546 sentetik hap ele geçirdi. Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Y. ve A.D. tutuklandı, Ö.A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Siirt’te torbacı operasyonu
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