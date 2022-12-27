Siirt’te uyuduğu ranzadan düşen bebek hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Afetevler Mahallesi Marina Sitesinde ikamet eden Nas ailesinin 16 aylık bebeği Yasin Nas, 20 Aralık 2022 tarihinde (Geçen Hafta) uyuduğu sırada ranzadan yere düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdi.
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 16 aylık Yasin Nas isimli bebek, 1 haftanın sonunda yaşam mücadelesi kaybederek, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen talihsiz bebek, aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.