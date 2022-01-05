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Giriş Tarihi: 5.1.2022 11:49

Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İHA
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Pervari Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesindeki terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Siirt'in Pervari ilçesinde ve Van ilinde, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakandı. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol kararı ile 2 şüpheli de Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.
Yürütülen tüm soruşturma kapsamında icra edilen operasyonlar sonucu, 7 şüpheli ile birlikte 1 kilo 200 gram metamfetamin, 3 adet cep telefonu ele geçirildiği kaydedildi.

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Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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