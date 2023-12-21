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Giriş Tarihi: 21.12.2023 16:47

Siirt’te yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK/YPG/YDG-H) suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. adlı şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İHA
Siirt’te yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen operasyon neticesinde; silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK/YPG/YDG-H) suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs, 21 Aralık 2023 günü Siirt il merkezinde icra edilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan S.Ö. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Başta terör olmak üzere tüm suç örgütleri ve zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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Siirt’te yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı
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