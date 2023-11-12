Siirt’te yaya geçidinde aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Siirt'te yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti. Karayolları Şube Müdürlüğü önünde, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Safiye Beştaş, aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Beştaş, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti.