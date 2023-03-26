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Giriş Tarihi: 26.3.2023

Şikâyetine takipsizlik değil dava açılmış

ARZU KAYA ARZU KAYA
Şikâyetine takipsizlik değil dava açılmış
İstanbul Pendik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Murat Yaşar'ın, eşi Tülay Erşahin Yaşar'ı (30) öldürdükten sonra 5. kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etmesinin ardından genç kadının cinayetten önce 3 Şubat'ta şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyetçi olduğu soruşturmada cinayetin işlendiği gün takipsizlik kararı verildiği iddia edildi. Ancak SABAH'ın edindiği bilgilere göre takipsizlik kararının 'hakaret' suçuna ilişkin olduğu, 'darp' suçu yönünden ise dava açıldığı ortaya çıktı. Genç kadının darp edilmesine yönelik açılan davada ise savcılığın, Yaşar'ın suç işlediği yönünde yeterli şüphenin oluştuğunu kaydederek 'Eşe karşı kasten basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsini istediği öğrenildi.

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Şikâyetine takipsizlik değil dava açılmış
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