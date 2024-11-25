Haberler Yaşam Haberleri Sıla bebeğin teyzesi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.11.2024

Sıla bebeğin teyzesi hayatını kaybetti

Sıla bebeğin teyzesi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Altınova Mahallesi'nde oturan Elif Akyüz (27), henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Akyüz'ün cesedi, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sıla bebeğin teyzesi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA