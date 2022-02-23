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Giriş Tarihi: 23.2.2022 14:55 Son Güncelleme: 23.2.2022 14:59

Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Gökçek cezaevine nakledildi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Sıla Şentürk’ün katil zanlısı Gökçek cezaevine nakledildi

Giresun'da, 16 Şubatta 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek(21) tutuklu bulunduğu Espiye ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan güvenlik gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna nakledildi.

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek öldüren şüpheli Hüseyin Can Gökçek ,olay sonrası Ordu-Giresun havalimanında kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Hüseyin Can Gökçek(21),Sulh Ceza Mahkemesince "Çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Giresun'un Espiye ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz kurumunda tutuklu bulunan Gökçek'in "akıl sağlığım yerinde değil" ifadesinin ardından cezaevi aracıyla Samsun Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan muayenede "akıl sağlığı tam" raporu verildi. Gökçek hastanedeki muayenesinin ardından cezaevi aracıyla tutuklu bulunduğu Espiye L Tipi Kapalı ve Açık cezaevine getirildi. Espiye ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Gökçek'in güvenlik gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmesi kararlaştırıldı. Gökçek, sabah saatlerinde cezaevindeki işlemelerinin tamamlanmasının ardından Van'a gönderildi.

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Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Gökçek cezaevine nakledildi
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