Silah arkadaşları 25 yıl boyunca şehidin mezarını ziyaret etti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 30 Aralık 1996 yılında terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Komanda Er Hüseyin Kuş'u silah arkadaşları mezarı başında 25 yıldır aralıksız ziyaret ediyor. Denizlili Şehit Jandarma Komanda Er Hüseyin Kuş'un ölüm yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanından gelen arkadaşları onu dualarla anıyor. Bu yılda silah arkadaşları tarafından ziyaret edilen Şehit Hüseyin Kuş için Sarayköy Belediyesi bir program düzenledi. Anıların tazelendiği, duygusal anların yaşandığı programda konuşan Şehit Kuş'un babası Osman Kuş, oğlunun silah arkadaşlarının gösterdiği vefakarlıktan gurur duyduğunu belirtti. Şehit babası Kuş, "Beni 25 yıldır yalnız bırakmıyorsunuz. Ben sizleri gördüğüm zaman, kendi evladımı görmüş gibi oluyorum. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

"ŞEHİTLER BU ÜLKEDE HİÇ UNUTULMUYOR"

Programa, o dönemde Şırnak'ta üsteğmen olan bölük komutanı emekli Albay Mustafa Mercan'da katıldı. Emekli Albay Mercan 25 yıl önce yaşananları anlattı. Mercan, "30 Aralık'ta kaybettiğimiz Hüseyin Kuş kardeşimizin 25. yılı. Hüseyin Kuş kardeşimiz katyuşa füzesiyle şehit olan ilk askerimdir. Kardeşimiz operasyon sırasında er tabiriyle torununa füze gelmesin diye üzerine atlıyor ve o sırada vuruluyor. Kardeşimizin emaneti ailesinin her zaman yanında olmak istedik ve her yıl Sarayköy'ümüzde toplanıyoruz. 25 yıldır Osman babamın acılarını hafifletebilir miyiz, evladı olabilir miyiz diye bir olduk, diri olmaya çalıştık. Şehitler televizyondan sadece 10 veya 15 saniyede anılmıyor. Şehitler bu ülkede hiç unutulmuyor. Sürekli anılıyor. Sarayköy'de bu milletin gerçek yüzünü gösterdik" şeklinde konuştu.

SİLAH ARKADAŞLARI AİLEDEN HELALLİK ALDI

Program sonrasında Şehit Hüseyin Kuş'un evinin önünde düzenlenen mevlit hayrına katılan Ercan Şahin Sınır Karakolu'nda görev yapan askerler, şehit ailesini ziyaret etti ve helallik aldı. Ayrıca mevlit hayrında ilçe protokolü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli İl Jandarma Alay Komutanı Albay Veysel Yanık'ta yer aldı.

Daha sonra şehitliğe geçilerek Şehit Hüseyin Kuş'un mezarı başında dua edilip karanfil bırakıldı.