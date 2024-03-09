Haberler Yaşam Haberleri Silah çekip işyeri soyan gaspçılar tutuklandı
Giriş Tarihi: 9.3.2024 13:35

Silah çekip işyeri soyan gaspçılar tutuklandı

İstanbul Bağcılar’da bir kuyumcuya giren gaspçılar kasa sayımı yapan işyeri çalışanı R.Y.’ye silah çekip paraları istedi. Şapkalı iki gaspçı 10 bin lira parayı alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 2 şüpheliyi Şişli’de saklandıkları adreste gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Silah çekip işyeri soyan gaspçılar tutuklandı

Bağcılar'da 5 mart günü meydana gelen olayda bir kuyumcuya giren iki gaspçı silah gösterip kasa sayımı yapan işyeri çalışanı R.Y.'den paraları istedi. Neye uğradığını anlayamayan R.Y. silahlı gaspçılara kasadaki 10 bin lirayı verdi. İki gaspçı paraları alır almaz sırra kadem bastı.

İhbar üzerine konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro dedektifleri çalışma başlattı. Kısa sürede kimlikleri tespit eidlen şüphelilerin peşine düşüldü.

SİLAHLI TEHDİTTEN ARANMASI VARMIŞ

Gasp Büro ekipleri şüpheli Hasan Ali D.(23) ve Eyüp A. (24)'yı Şişli'de saklandıkları adreste gözaltına aldı. Şüpheliler ile birlikte 7 bin lira para ile bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerden Hasan Ali D.'nin 6 ayrı suç kaydı olduğu ve Silahlı Tehdit suçundan da aranmasının bulunduğu ortaya çıktı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Silah çekip işyeri soyan gaspçılar tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA