Silah çekip işyeri soyan gaspçılar tutuklandı

Bağcılar'da 5 mart günü meydana gelen olayda bir kuyumcuya giren iki gaspçı silah gösterip kasa sayımı yapan işyeri çalışanı R.Y.'den paraları istedi. Neye uğradığını anlayamayan R.Y. silahlı gaspçılara kasadaki 10 bin lirayı verdi. İki gaspçı paraları alır almaz sırra kadem bastı.

İhbar üzerine konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro dedektifleri çalışma başlattı. Kısa sürede kimlikleri tespit eidlen şüphelilerin peşine düşüldü.

SİLAHLI TEHDİTTEN ARANMASI VARMIŞ

Gasp Büro ekipleri şüpheli Hasan Ali D.(23) ve Eyüp A. (24)'yı Şişli'de saklandıkları adreste gözaltına aldı. Şüpheliler ile birlikte 7 bin lira para ile bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerden Hasan Ali D.'nin 6 ayrı suç kaydı olduğu ve Silahlı Tehdit suçundan da aranmasının bulunduğu ortaya çıktı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.