Silah çıktı suçu içki içenlere attı

Adana bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu ihbarını alan polis, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Şok baskında evin içinden 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek, bahçesindeyse toprağa gömülü vaziyette 2 ruhsatsız tabanca ile 3 şarjör buldu. Polis, konuyla ilgili ev sahibi B.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheli B.G., "Evdeki tabanca ve tüfek bana ait. Topraktan çıkarılanlarla bir alakam yok. Birkaç gün önce evin arka tarafından sesler duydum. Oraya içki içmeye gelen kişiler vardı. Onlar koymuş olabilir" dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MİNDER ALTINDAN VE ERZAK DOLABINDAN

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli B.G.'nin evine baskın yapan ekipler, adreste yapılan aramada salondaki minderin altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, erzak dolabında ise 135 mermi ele geçirdi.

Adresin bahçesinde arama yapan ekipler, toprağa gömülen plastik kutunun içinde de 2 ruhsatsız tabanca ile 3 şarjör buldu. Öte yandan evin bahçesinde çalıntı olduğu belirlenen motosiklete de el konuldu. Şüpheli, gözaltına alındı.

"İÇKİ İÇENLER KOYMUŞTUR"

Polis merkezine götürülen B.G.'nin, 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından kaydı olduğu belirtildi. B.G., ifadesinde, "Evdeki tabanca ve tüfek bana ait. Topraktan çıkarılanlarla bir alakam yok. Birkaç gün önce evin arka tarafından sesler duydum. Oraya içki içmeye gelen kişiler vardı. Onlar koymuş olabilir" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.