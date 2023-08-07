Silah deposuna baskın… Av tüfekleri ve pompalı tüfekler ele geçirildi…

Adreste yapılan aramalarda; 19 uzun namlulu av tüfeği, 24 pompalı tüfek, sekiz dipçik tutmacı, 10 pompalı tüfek aparatı, dört pompalı tüfek nişangahı ve yasa dışı silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 500 lira nakit para ele geçirildi.