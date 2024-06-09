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Giriş Tarihi: 9.6.2024 10:40

Silah imal edip satıyorlardı… Operasyonla yakalandılar

İstanbul’da kuru sıkı silahların namlularını açarak gerçek silaha dönüştüren ve satarak silah ticareti yapan iki kişi; Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Silah imal edip satıyorlardı… Operasyonla yakalandılar

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan H.G. ve B.K. isimli iki kişiyi operasyonla yakaladı. Kuru sıkı silahların namlularını açarak gerçek silaha dönüştüren ve satan iki suç ortağının silah imalathanesi olarak kullandıkları adreste yapılan detaylı aramalarda; satışa hazır beş ruhsatsız tabanca, bir tüfek, yapıma hazır sekiz kuru sıkı tabanca, sürgü kapağı olmayan namlusu açılmamış 15 gövde, 15 sürgü kapağı, 17 yiv-set yapılı açık namlu, 11 namlu fişek yatağı, 13 icra pimi, mengene, namlu açıcı masa matkabı, çok sayıda mermi, icra yayı, şarjör, şarjör kapağı, matkap, yiv-set yapıcı uçlar, bir spiral el aleti ve bir adet milimetrik kumpas ele geçirildi.

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Silah imal edip satıyorlardı… Operasyonla yakalandılar
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