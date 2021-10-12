Silah imalathanesine şok baskın

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede suç unsurlarına yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirirken Huzur Mahallesi Menderes Caddesi üzerindeki bir depoda şüpheli çalışma yapıldığı ihbarını aldı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri Huzur Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan depoya düzenledikleri şok baskınla deponun silah imalathanesine çevrildiğini tespit etti.

Depoda yapılan aramalar sonrasında çok sayıda silah ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.P. ve S.G. gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildiler.