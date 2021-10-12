Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Silah imalathanesine şok baskın
Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:54 Son Güncelleme: 12.10.2021 16:56

Silah imalathanesine şok baskın

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Silah imalathanesine şok baskın

Sarıyer’de bir ihbarı değerlendiren Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri depoya düzenledikleri baskın sonucunda çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede suç unsurlarına yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirirken Huzur Mahallesi Menderes Caddesi üzerindeki bir depoda şüpheli çalışma yapıldığı ihbarını aldı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri Huzur Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan depoya düzenledikleri şok baskınla deponun silah imalathanesine çevrildiğini tespit etti.

Depoda yapılan aramalar sonrasında çok sayıda silah ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.P. ve S.G. gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildiler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Silah imalathanesine şok baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA