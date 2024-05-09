’Silah imalatı ve ticareti’ yapan şüphelilere geçit yok

Mersin Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silah imalatı ve ticareti yapan şüpheliler ile ilgili yaptığı çalışmalarda, D.K. isimli şüphelinin silah imalatı ve ticareti yaptığını tespit etti.

Ekiplerin belirlediği adrese düzenlediği operasyonda, D.K. isimli şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 34 adet namlu, 8 adet sürgü, 6 adet tetik tertibatı, 22 adet kabza, 5 adet icra mili, 12 adet fişek, 1 adet kartuş ve 20 adet silah yapımında kullanılan küçük demir parçaları ele geçirildi.

D.K., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkardığı mahkemece tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalarda ise, A.K., ve H.K., isimli şüphelilerin ruhsatsız tabancı satışı yaptığını belirledi.

Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, iki iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 adet ruhsatsız tabanca ve toplam 135 adet fişek, 10 adet dolu kartuş ve 12 adet 300 miligram uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.