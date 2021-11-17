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Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:36 Son Güncelleme: 17.11.2021 10:47

Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon

Adana polisi tarafından silah kaçakçılarının yakalanması için Adana, Konya ve Mersin’de 33 adrese yapılan baskında, 13 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentteki silah ve mühimmat ticaretini mercek altına aldı. Yürütülen soruşturmada 15 kişilik bir suç şebekesi deşifre oldu. Söz konusu zanlıların yakalanması için Adana merkezli Mersin ve Konya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 13'ü kıskıvrak yakalanırken, firari olan 2 kişi de her yerde aranıyor.

MİNİ BİR CEPHANELİK

Şafak vakti eş zamanlı şok baskın düzenlenen 33 ayrı adreste yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 4 adet şarjör, 102 adet farklı çaplarda mermiyle birlikte 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Polisin söz konusu silah kaçakçılarına yönelik daha önce gerçekleştirdiği 4 farklı ara operasyonda da 13 ruhsatsız tabancaya da el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusu da sürüyor.

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Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon
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