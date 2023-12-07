Silah kaçakçılarına 73 ilde operasyon

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerinin 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-7 operasyonlarında 787 ruhsatsız tabanca, 38 uzun namlulu tüfek, 51 kurusıkı tabanca, 162 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1038 silah ele geçirilirken 1264 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Adalete teslim etmeye kararlıyız. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.