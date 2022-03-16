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Giriş Tarihi: 16.3.2022 09:37 Son Güncelleme: 16.3.2022 10:08

Silah kaçakçılarına operasyon 44 kişi gözaltında

ABBAS ÇAKAR
Silah kaçakçılarına operasyon 44 kişi gözaltında

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 44 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Kocaeli Merkezli İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya illerinde silah kaçakçılığı yaptıkları değerlendiren bir gup takibe alındı.

Silah kaçakçılarına operasyon 44 kişi gözaltında | Video

Yaklaşık 3 aydan bu yana devam eden takip sonucu, Kocaeli Emniyeti sabah saatlerinde Kocaeli merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 ATÖLYE VE 1 DEPOYA BASKIN
Operasyonda 44 kişi gözaltında ayrıca 5silah üretim atölyesi ile 1 depo tespit edildi. Bu adreselere yapılan baskınlarda 24 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 246 tabanca mermisi, bin 74 adet tabanca üst kapağı, bin 86 adet tabanca namlusu, 572 tabanca alt gövdesi, 245 namlu şapkası, 94 kabze, 23 şarjör,226 horoz, 255 icra yayı,100 tetik,94 mekanizma, 94 namlu yatağı,1 CNC makinası,1 freze tezgâhı,6 tepe matkap,1 metal ve plastik üzerine yazabilen yazıcı ile muhtelif miktarda diğer tabanca parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 kişi ifadeleri sonrası serbest kalırken, 24 kişinin ise ifadelerinin ardından dli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.

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Silah kaçakçılarına operasyon 44 kişi gözaltında
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