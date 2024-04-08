Silah kaçakçılarına operasyon

Silah kaçakçılarına yönelik başlatılan ve 71 ilde düzenlenen 'Mercek-16' operasyonunda, 912 silah ele geçirilirken, 959 şüpheli yakalandı. Ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılarına yönelik 71 ilde başlatılan 'Mercek-16' operasyonları 4 gündür devam ediyor. Operasyonlar kapsamında, 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ele geçirildi. Operasyonlarda 959 şüpheliye işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" dedi.