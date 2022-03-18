Silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Kocaeli Merkezli İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya illerinde silah kaçakçılığı yaptıkları değerlendiren bir gup takibe alındı. Yaklaşık 3 aydan bu yana devam eden takip sonucu, Kocaeli Emniyeti geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde Kocaeli merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 ATÖLYE VE 1 DEPOYA BASKIN

Operasyonda 44 kişi gözaltında ayrıca 5silah üretim atölyesi ile 1 depo tespit edildi. Bu adreselere yapılan baskınlarda 24 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 246 tabanca mermisi, bin 74 adet tabanca üst kapağı, bin 86 adet tabanca namlusu, 572 tabanca alt gövdesi245 namlu şapkası, 94 kabze, 23 şarjör,226 horoz, 255 icra yayı,100 tetik,94 mekanizma, 94 namlu yatağı,1 CNC makinası,1 freze tezgâhı,6 tepe matkap,1 metal ve plastik üzerine yazabilen yazıcı ile muhtelif miktarda diğer tabanca parçaları ele geçirildi

24 KİŞİ ADLİ MERCİİLERE SEVK EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 20 kişi ifadeleri sonrası serbest kalırken, 24 kişi ise emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adli merciilere sevk edildi.