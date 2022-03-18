Haberler Yaşam Haberleri Silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 18.3.2022 11:09 Son Güncelleme: 18.3.2022 11:22

Silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi adliyeye sevk edildi

ABBAS ÇAKAR
Silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 44 kişinin gözaltına alındığı silah kaçakçılığı operasyonunda, işlemleri tamamlanan 24 kişi adli merciilere sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Kocaeli Merkezli İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya illerinde silah kaçakçılığı yaptıkları değerlendiren bir gup takibe alındı. Yaklaşık 3 aydan bu yana devam eden takip sonucu, Kocaeli Emniyeti geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde Kocaeli merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 ATÖLYE VE 1 DEPOYA BASKIN

Operasyonda 44 kişi gözaltında ayrıca 5silah üretim atölyesi ile 1 depo tespit edildi. Bu adreselere yapılan baskınlarda 24 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 246 tabanca mermisi, bin 74 adet tabanca üst kapağı, bin 86 adet tabanca namlusu, 572 tabanca alt gövdesi245 namlu şapkası, 94 kabze, 23 şarjör,226 horoz, 255 icra yayı,100 tetik,94 mekanizma, 94 namlu yatağı,1 CNC makinası,1 freze tezgâhı,6 tepe matkap,1 metal ve plastik üzerine yazabilen yazıcı ile muhtelif miktarda diğer tabanca parçaları ele geçirildi

24 KİŞİ ADLİ MERCİİLERE SEVK EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 20 kişi ifadeleri sonrası serbest kalırken, 24 kişi ise emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adli merciilere sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı! İstanbul'da okullar tatil
İBB katlediyor Şahan Gökbakar kıvranıyor! Tepkiler dinmedi!
Son dakika: Barcelonalı futbolcular Galatasaray tribünlerini çıldırttı! Son saniyelerde Nef Stadyumu’nu karıştıran hareket…
İYİ Partili Aytun Çıray Selçuk Bayraktar ve SİHA'ları hedef aldı! Vatandaştan tepki yağdı: Yunan bile gördü kabul etti, ne zorunuza gidiyor anlamadım
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bu sezon Avrupa’da ilki yaşadı! Barcelona’ya karşı Marcao’nun golüne rağmen…
Alman basınından Frontex’e Yunanistan üzerinden suçlama: Her şey örtbas ediliyor
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı! Bugün açılıyor
Son dakika: Galatasaray, Barcelona'ya mağlup oldu! Avrupa Ligi'ne veda etti
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
Son dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç ayrılığı resmen açıkladı! Ezeli rakip Berke Özer için atağa kalktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA