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Giriş Tarihi: 19.2.2022 11:38 Son Güncelleme: 19.2.2022 11:51

Silah kaçakçılığına 5 tutuklama

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Silah kaçakçılığına 5 tutuklama

Adana merkezli 7 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 17 Şubat'ta Adana merkezli 7 ilde düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 24 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği, 870 mermi, 147 şarjör ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilere ait çiftlik evinin bahçe duvarındaki taşların altından da bezle sarılıp, poşetlenmiş tabanca ve silah yapımında kullanılan malzeme çıktı. Şüphelilerin tek tek taşındığında suç unsuru sayılmayan silah parçalarını Adana'da birleştirdikleri ve satışını yaptıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Silah kaçakçılığına 5 tutuklama
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