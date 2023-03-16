Silah kaçakçısı Bulgar çift yakayı ele verdi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası silah ticaretine yönelik 2023 yılının rekor yakalamasına imza attı. İstanbul'dan yola çıkan ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Bulgaristan vatandaşı Y.I.D. ve eşi N.N.D.'yi şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi.

Bulgaristan vatandaşı olan Y.I.D. ve eşi N.N.D. X-ray taramasına girmemek için aracın sigortasını söküp aracının bozulduğunu iddia etti. Uluslararası silah ticareti yapan Bulgaristan vatandaşı olan Y.I.D. ve eşi N.N.D. Araçlarını sınır kapısında bırakıp Edirne'de bir otele yerleşti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen istihbarat üzerine harekete geçti. Bulgar vatandaşların aracı incelemek üzere kaldıkları otelden alınıp lüks araç KOM ekipleri tarafından incelemeye alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş şekilde 59 adet 9mm çapında ruhsatsız tabanca ve 59 adet şarjör ele geçirildi. KOM şube ekiplerinin uluslararası silah ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2023 yılının rekor yakalaması gerçekleştirildi.Bulgaristan vatandaşı olan Y.I.D. ve eşi N.N.D. uluslararası silah ticareti yapmaktan gözaltına alındı.