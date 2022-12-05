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Giriş Tarihi: 5.12.2022 15:21

Silah kaçakçısı zehir tacirleri suçüstü yakalandı

İstanbul’da hem uyuşturucu madde hem de yasa dışı silah ticareti yapan iki kişi; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Silah kaçakçısı zehir tacirleri suçüstü yakalandı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ve yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese baskın düzenledi. "Tehdit, Kasten Yaralama, Yağma" başta olmak üzere farklı suçlardan çok sayıda kayıtları olan B.O. ve E.H.D. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 34 ruhsatsız tabanca, 34 şarjör, 34 tabanca sürgü takımı, 34 tabanca namlusu, beş mermi, tabanca imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ile aparat, 50 gram uyuşturucu madde ve sekiz bin 120 lira nakit para ele geçirildi.

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Silah kaçakçısı zehir tacirleri suçüstü yakalandı
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