Silah kaçakçısı zehir tacirleri suçüstü yakalandı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ve yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese baskın düzenledi. "Tehdit, Kasten Yaralama, Yağma" başta olmak üzere farklı suçlardan çok sayıda kayıtları olan B.O. ve E.H.D. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 34 ruhsatsız tabanca, 34 şarjör, 34 tabanca sürgü takımı, 34 tabanca namlusu, beş mermi, tabanca imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ile aparat, 50 gram uyuşturucu madde ve sekiz bin 120 lira nakit para ele geçirildi.