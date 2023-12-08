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Giriş Tarihi: 9.12.2023

Silah kazasıyla ölüm, kan davasına dönüştü

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Silah kazasıyla ölüm, kan davasına dönüştü
Antalya'da, geçen 6 Eylül'de meydana gelen olayda, Emre Türeli (18) Görkem Tezene'nin evinde arkadaşı Abdülsamet Turan'a (18) incelemesi için ruhsatsız tabancasını verdi. Bu sırada silah kaza ile patlayınca, Emre Türeli öldü. Ağabeyinin ölümünden, olayın yaşandığı evin sahibi Görkem Tezene'yi sorumlu tutan Enes Türeli, intikam için 19 Ekim'de Görkem Tezene'nin babaannesi Şükret Tezene'yi (67) ve yanındaki Döndü Altınok'u (37) vurdu. Ağır yaralanan Şükret Tezene de bir hafta sonra öldü. Enes Türeli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Döndü Altınok ise iyileşerek taburcu oldu. Polis olayın devamının yaşanmaması için geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

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Silah kazasıyla ölüm, kan davasına dönüştü
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