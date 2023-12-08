Silah kazasıyla ölüm, kan davasına dönüştü

Antalya'da, geçen 6 Eylül'de meydana gelen olayda, Emre Türeli (18) Görkem Tezene'nin evinde arkadaşı Abdülsamet Turan'a (18) incelemesi için ruhsatsız tabancasını verdi. Bu sırada silah kaza ile patlayınca, Emre Türeli öldü. Ağabeyinin ölümünden, olayın yaşandığı evin sahibi Görkem Tezene'yi sorumlu tutan Enes Türeli, intikam için 19 Ekim'de Görkem Tezene'nin babaannesi Şükret Tezene'yi (67) ve yanındaki Döndü Altınok'u (37) vurdu. Ağır yaralanan Şükret Tezene de bir hafta sonra öldü. Enes Türeli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Döndü Altınok ise iyileşerek taburcu oldu. Polis olayın devamının yaşanmaması için geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor.