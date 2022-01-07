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Giriş Tarihi: 7.1.2022 21:12 Son Güncelleme: 7.1.2022 21:12

Silah, sopa ve kesici aletle görüntüleri olan 8 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Silah, sopa ve kesici aletle görüntüleri olan 8 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Adana’da ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle yüzleri maskeli şekilde dolaşan yabancı uyruklu kişilerden 8'i yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.

Adana'da yabancı uyruklu bir kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tepki çekti. Görüntülerde, bir grup yabancı uyruklu kişilerin yüzleri maskeli bir şekilde ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle sokakta dolaştığı görüldü.

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yerleri belirlenen şüphelilerden 8'i kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi. Görüntülerde bulunan diğer şüphelilerin de yakalama çalışması devam ediyor.

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Silah, sopa ve kesici aletle görüntüleri olan 8 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
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