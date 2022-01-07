Silah, sopa ve kesici aletle görüntüleri olan 8 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Adana'da yabancı uyruklu bir kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tepki çekti. Görüntülerde, bir grup yabancı uyruklu kişilerin yüzleri maskeli bir şekilde ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle sokakta dolaştığı görüldü.