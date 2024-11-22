Silah tacirine ve dolandırıcıya geçit yok

Ankara Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele ekipleri Keçiören'de aylar süren takibin sonunda silah tacirlerine operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eşzamanlı olarak yapılan baskınlarda 8 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 307 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ankara polisi, siber suçlarla mücadele ekipleri de internette "Sevgililer Günü şans çarkı", "Çevirin kazanın" vb. sahte reklamlarla vatandaşı dolandıranlara 11 ilde eşzamanlı baskınlar düzenledi. Gözaltına alınan 25 şüphelinin reklamlara tıklayanlardan iletişim bilgilerini istedikten sonra telefonla arayıp "Banka genel müdürlüğünden arıyoruz" diyerek kartlarından işlem yaptırdıkları ortaya çıktı.