Silah ticareti yapan bakkala operasyon

İstanbul Fatih'te işlettiği bakkalda silah satışı yapan bir kişi operasyonla gözaltına alındı. Bakkalda çok sayıda tabanca, şarjör ve mermi bulundu. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvansaray Mahallesi'ndeki bir bakkalda yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda M.G. isimli şahıs gözaltına alınırken, bakkalın deposunda yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 9 şarjör ve 19 mermi ele geçirildi. M.G.'nin ikamet adresinde ise 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 10 mermi ve yasa dışı silah imalatında kullanılan 1 adet namlu bulundu. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından ötürü kaydı olan M.G., sevk edildiği adliyede tutuklandı.