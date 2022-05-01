Silah ticaretine 3 gözaltı!

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmesi üzerine, şüphelinin av tüfeğini belgesiz olarak satın aldığını beyan ettiği av bayisi olarak faaliyet gösteren bir işyerinde ve işyeri sahibinin ikametinde arama yapıldı. Aramada 10 adet av tüfeği, menşei belgesi bulunmayan 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet şarjör, ayrıca iş yerinde bulunan diğer bir şahsın üzerinden ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.