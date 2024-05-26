Silah ticaretine darbe! Bunlarla yakaladılar…

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; yasa dışı silah ticareti operasyonu düzenledi. Bağcılar İlçesi'ne bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde yer alan ve yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Kuru sıkı silahların namlularını açarak gerçek tabancaya çeviren ve satan M.T. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkı tabanca, 1'i uzatılmış toplamda 6 şarjör, 38 mermi, tabancalara ait 3 seri atar mekanizması, tabanca namlusu açmada ve namlu değiştirmesinde kullanılan matkap, namlu törpülenmesinde kullanılan öğe ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.