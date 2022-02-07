Silah tutukluk yapınca hayatta kaldı

Çorum merkeze bağlı Gülalibey Mahallesinde, Mahmut Ç. 3 ay önce boşandığı eski eşi Şenay Ç'nin evine gitti. Sokakta eski karı koca arasında çıkan sözlü tartışmanın büyümesinin ardından Mahmut Ç. kurusıkıdan bozma tabancasını çıkartarak, Şenay Ç'ye bir el ateş etti.
Silahın tutukluk yapmasıyla Mahmut Ç. eski eşi Şenay Ç.'yi darbetti. Sesleri duyan vatandaşlar, Şenay Ç.'yi eski eşinden kurtararak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, Mahmut Ç.'yi gözaltına alırken, yaralanan Şenay Ç. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.