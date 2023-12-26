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Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:05 Son Güncelleme: 26.12.2023 16:20

Silah zoruyla 2 adet sigara gasp eden zanlı tutuklandı

Adana’da girdiği tekel bayisinden borçla sigara almak isteyen ancak işyeri sahibinin olumsuz yanıt vermesi üzerine silah zoruyla masa üzerindeki sigara paketinden 2 adet sigara gasp eden zanlı tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Silah zoruyla 2 adet sigara gasp eden zanlı tutuklandı

Adana'da, girdiği tekel bayisinin sahibine tabanca çekip, borç sigara almak isteyen Mahsuni K. (25), olumsuz yanıt alınca masada duran paketten 2 tek sigara alıp kaçtı. Gözaltına alınan ve 59 suç kaydı olduğu tespit edilen gaspçı, tutuklandı.

TABANCAYI GÖSTERDİ

Olay, önceki akşam merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki tekel bayisinde meydana geldi. Dükkana giren Mahsuni K., iş yeri sahibinden 1 paket sigara istedi. İş yeri sahibinin sigara paketini verdiği zanlı, parası olmadığı için daha sonra ödeme yapacağını belirtti. Olumsuz yanıt alan zanlı, daha sonra belindeki tabancasını gösterip, tekrar yerine koydu.

SON ADRESİ CEZAEVİ OLDU

İş yeri sahibiyle bir süre tartışan zanlı, ardından masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. 59 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edidi. Savcılıktaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

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Silah zoruyla 2 adet sigara gasp eden zanlı tutuklandı
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