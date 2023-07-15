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Giriş Tarihi: 16.7.2023

Silahı bırak diye yalvardım

Bursa’da İzzet Akdeniz, bir süre birlikte yaşadığı Nurcan İnan’ı, kızının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Duruşmada konuşan Yağmur M.: Annemi öldüren cani en ağır cezayı alsın

İHA
Silahı bırak diye yalvardım
Geçtiğimiz ocak ayında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, eğlence merkezinde solist olarak çalışan Nurcan İnan'ın (41) ziyaretine gelen kızı Yağmur M. (18) ile saat 02.00 sıralarında evine gitmek için mekandan ayrıldı. İnan, mekanın önünde kendisini bekleyen ve sevgilisi olduğu öne sürülen İzzet Akdeniz (46) ile tartıştıktan sonra taksiyle Çatal Sokak'taki evine gitti. Araçtan inen İnan burada da otomobiliyle kendilerinden önce gelen Akdeniz ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Akdeniz, Nurcan İnan'ın başına ateş ederek öldürdü. Kaçan şüpheli İzzet Akdeniz, polis tarafından Yıldırım ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Verdiği ifadede, "Onunla 8 aydır ilişkimiz vardı. Kıskançlık yüzünden cinayeti işledim" diyen Akdeniz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Hakkında, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan İzzet Akdeniz'in yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, tarafların avukatları ile Yağmur M. hazır bulundu. Duruşmada ifade veren Yağmur M., olayın etkisinden kurtulamadığını söyleyerek, "Olay günü annem beni telefonla arayıp, 'Kızım bu akşam iş yemeğimiz var. Gel birlikte oluruz' dedi. Onu kıramadım. İş yerine gittik. Birlikte yemek yiyip eğlendik. Çıkışta bizi rahatsız etmeye başlayan İzzet Akdeniz ile karşılaştık. Bizi, otomobiliyle evine bırakmak istedi. Kabul etmeyip taksiye bindik. Bu sırada telefonla aradığı anneme hakaret etti. Evin önüne geldiğimizde bizi burada elindeki tabancayla bekliyordu. Yaşanacakları anladığım için annemin önüne geçip, silahı bırakması için kendisine yalvardım. Buna rağmen, 'Şakam yok' diye bağırıp yere ateş etti. Ardından annemin kafasına sıkıp öldürdü. O anı hiç unutmadım, unutmayacağım da. Olayın etkisindeyim" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, eksik evrakın beklenmesi, tanıkların zorla duruşmaya getirilmesi için yargılamayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Silahı bırak diye yalvardım
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