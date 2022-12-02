Silahı göstermek isterken okul arkadaşını öldürdü

Esenler Birlik Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ailesiyle yaşayan lise öğrencisi R.B., okuldan arkadaşlarıyla buluştu. R.B., oturdukları binanın çatı katına çıkarak arkadaşlarıyla okey oynamaya başladı. Bu sırada çatı katında sakladığı tabancayı çıkartarak arkadaşlarına göstermek istedi. Silahı eline alıp oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi okey oynadığı arkadaşı Kenan Çeliktenyıldız'a isabet etti. Kurşunun isabet ettiği Kenan Çeliktenyıldız hayatını kaybetti. R.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

"KAZAYLA OLDU"

Gözaltına alınan liseli R.B., emniyette verdiği ilk ifadesinde, "Oturduğumuz evin çatı katında okuldan arkadaşlarımla buluşup okey oynuyorduk. Silahı göstermek istedim biranda elimde patladı, kazayla oldu" dediği iddia edildi. Tabancayı 1 yıl önce ismini bilmediği birinden aldığı öğrenilen R.B.'in olaydan sonra da mahalleden bir arkadaşına verdiği öğrenildi. Polis silahı ele geçirdi. R.B., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

