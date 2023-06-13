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Giriş Tarihi: 13.6.2023 00:57 Son Güncelleme: 13.6.2023 01:05

Silahını temizlerken 4 yaşındaki komşusunun çocuğunu vurdu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kişi, balkonda temizlediği av tüfeğinin kaza ile ateş alması sonucunda komşusunun 4 yaşındaki çocuğunu vurdu.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Silahını temizlerken 4 yaşındaki komşusunun çocuğunu vurdu

Edinilen bilgiye göre Kahta ilçesi Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, M. T. (36 ) isimli şahıs evinin balkonunda av tüfeğini temizlediği esnada tüfeğin kaza ile patlatması sonucunda, aynı sokakta oturan 4 yaşındaki Z. E. vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Z.E, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tüfeğe el koyan polis ekipleri zanlı M. T. 'nin ifadesini almak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdükleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Silahını temizlerken 4 yaşındaki komşusunun çocuğunu vurdu
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