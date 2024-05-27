Silahını temizlerken mesai arkadaşını yaraladı

Olay, Kadıburhanettin Mahallesi'nde bir kuruma ait lojmanlarda meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K, silahını temizlerken tabancası ateş aldı. Mermi çekirdeği, mesai arkadaşı T.Y'nin boynuna isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı T.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arkadaşını yaralayan M.A.K. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.