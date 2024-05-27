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Giriş Tarihi: 27.5.2024 13:36 Son Güncelleme: 27.5.2024 13:54

Silahını temizlerken mesai arkadaşını yaraladı

Sivas’ta bir kamu kurumunun lojmanın silahını temizleyen güvenlik görevlisi silahının kazara ateş almasıyla mesai arkadaşını boynundan yaraladı.

Uğur Yiğit
Silahını temizlerken mesai arkadaşını yaraladı

Olay, Kadıburhanettin Mahallesi'nde bir kuruma ait lojmanlarda meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K, silahını temizlerken tabancası ateş aldı. Mermi çekirdeği, mesai arkadaşı T.Y'nin boynuna isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı T.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arkadaşını yaralayan M.A.K. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Silahını temizlerken mesai arkadaşını yaraladı
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