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Giriş Tarihi: 9.11.2023

Silahınız batsın!

Gaziantep’te evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada başına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Tuğrul Fırat Gökalp, yaşam mücadelesini kaybetti

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Silahınız batsın!
Gaziantep'te yaşayan 6 yaşındaki Tuğrul Fırat Gökalp, 29 Ekim 2023 günü Şahinbey ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde oyun oynarken, bir anda yere yığıldı. Küçük çocuğun başından kanlar aktığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuğrul Fırat'ın başına yorgun mermi isabet ettiğini belirledi.



Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökalp, yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Tuğrul Fırat Gökalp'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından, gözyaşları arasında Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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