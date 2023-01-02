Silahla bacağından vuruldu

Bursa'da Ömer El Kadri (27), arkadaşlarıyla gezdiği sırada, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Ömer El Kadri arkadaşlarıyla birlikte gezdiği sırada kimliği belirsiz kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, silahla Ömer El Kadri'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Ömer El Kadri, ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer El Kadri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.