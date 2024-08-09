Silahla oynarken amcasının oğlunu vurdu

Olay, Bursa'da Karacabey'in Saadet Mahallesi Panayır Caddesi'nde meydana geldi. M.A. (19) oturdukları aile apartmanında ruhsatsız silah ile oynamaya başladı. M.A.'nın yanlışlıkla tetiğe basması sonucu amcasının oğlu İsa Ayvaz'ı (26) boğazından vurdu. Boğazından vurulan İsa Ayvaz ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsa Ayvaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ruhsatsız tabancaya el konularak muhafaza altına alındı. Şüpheli M.A. emniyette ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.