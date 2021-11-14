Haberler Yaşam Haberleri Silahla oynarken arkadaşını öldürdü
Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:32 Son Güncelleme: 14.11.2021 10:52

Silahla oynarken arkadaşını öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Silahla oynarken arkadaşını öldürdü

İstanbul Eyüpsultan’da, gece yarısı arkadaşlarıyla alkol alarak sohbet eden yabancı uyruklu Muhammed K., eline aldığı tabanca parmağında çevirirken ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi arkadaşı Cumali Nas’ın başına isabet etti. 18 yaşındaki Cumali Nas hayatını kaybetti, Muhammed K. ise olay yerinden kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi gözaltına aldı. Kazayla oldu diyen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu oto tamircisi Muhammed K., (19) 12 Eylül 2021 günü saat 03.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Sakarya Mahallesi'nde alkol alarak sohbet ediyordu. Sohbet sırasında tabancasını çıkartarak parmağında çevirmeye başladı. Bu sırada tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi arkadaşı Cumali Nas'ın (19) başına saplandı. Nas, hemen hastaneye kaldırılırken, Muhammed K. kaçtı. Olay sırasında yanlarında bulunan bir arkadaşları, polise, "Muhammed, tabancayı eline aldı, parmağında çevirmeye başladı. Çevirirken tabanca bir anda ateş aldı. Cumali yere yığıldı, başından vurulmuştu." dedi. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 suç kaydı olan Muhammed K'nın Sancaktepe'de izini buldu. Muhammed K. önceki gün düzenlenen operasyonla yakalanarak sorguya alındı.

Silahla oynarken arkadaşını öldürdü!

Kazayla olduğunu öne süren şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
Yunan generalden tarihi itiraf: Baş edemiyoruz
Son dakika: A Milli Takım'dan Dünya Kupası yolunda dev adım! Milliler Norveç'ten gelen güzel haberle sevindi...
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
İşçi ve işveren ne istiyor? Milyonların gözü asgari ücret zam oranına çevrildi!
Türkiye Puan Durumu: 2022 Dünya Kupası G grubu Türkiye Puan Durumu tablosu nasıl, kaçıncı sırada?
ARKADAŞINA GÖNDER
Silahla oynarken arkadaşını öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA