Haberler Yaşam Haberleri Silahla oynarken arkadaşını öldürdü
Giriş Tarihi: 12.8.2022 16:16 Son Güncelleme: 12.8.2022 16:22

Silahla oynarken arkadaşını öldürdü

İstanbul Sarıyer’de 20 yaşındaki Davut Kılınç babasının ruhsatlı tabancası ile oynarken arkadaşı tarafından başından vurularak hayatını kaybetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Silahla oynarken arkadaşını öldürdü

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesinde meydana gelen olayda ailesi memleketlerine giden Davut Kılınç, film izlemek için arkadaşlarını evine davet etti. Kılınç, film izledikleri sırada, müteahhitlik yapan babasına ait ruhsatlı tabancayı çıkararak arkadaşlarına gösterdi.

Evde bulunan 3 arkadaşından biri, Davut Kılınç'ın elinden tabancayı alarak oynamaya başladı. Bu sırada silah ateş aldı. Kafasından vurulan Kılınç, kanlar içinde yere yığıldı. Komşular, silah sesini ve arkadaşlarının çığlıklarını duyarak olay yerine koştu.

Bir komşu, ambulans gelene kadar Davut Kılınç'ın kafasına tampon yaptı. Kılınç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, tabancayla oynarken Davut Kılınç'ın ölümüne neden olan 16 yaşındaki arkadaşını gözaltına aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS giriş ile Üniversite yerleştirme 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu ve hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?
Son dakika: Muharrem İnce ifşa etmişti! Merdan Yanardağ canlı yayında itiraf etti: CHP ve İYİ Parti'den para alıyoruz
Son dakika | Avrupa kararırken Başkan Erdoğan'dan Türkiye'yi parlatacak talimatlar!
Son dakika: Eşler arasındaki 'erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar
Türkiye afet bölgelerini adeta yeniden inşa etti; Almanya'da isyan: Kaderimize terk edildik
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Tarım Kredi marketlerinde indirim 15 Ağustos'ta başlıyor
'Mangır' krizinde itiraf geldi ancak CHP ve İYİ Parti'de sessizlik!
Son dakika: Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını iyileştiren yönetmelik Resmi Gazete'de
MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 11 Ağustos 2022 Masterchef 10. önlüğü kim aldı, dünkü düelloyu kim kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Silahla oynarken arkadaşını öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA