Silahla oynarken arkadaşını öldürdü

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesinde meydana gelen olayda ailesi memleketlerine giden Davut Kılınç, film izlemek için arkadaşlarını evine davet etti. Kılınç, film izledikleri sırada, müteahhitlik yapan babasına ait ruhsatlı tabancayı çıkararak arkadaşlarına gösterdi.

Evde bulunan 3 arkadaşından biri, Davut Kılınç'ın elinden tabancayı alarak oynamaya başladı. Bu sırada silah ateş aldı. Kafasından vurulan Kılınç, kanlar içinde yere yığıldı. Komşular, silah sesini ve arkadaşlarının çığlıklarını duyarak olay yerine koştu.

Bir komşu, ambulans gelene kadar Davut Kılınç'ın kafasına tampon yaptı. Kılınç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, tabancayla oynarken Davut Kılınç'ın ölümüne neden olan 16 yaşındaki arkadaşını gözaltına aldı.