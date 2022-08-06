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Giriş Tarihi: 6.8.2022 15:45 Son Güncelleme: 6.8.2022 15:47

Silahla oynarken kız arkadaşını vurdu

Aksaray’da Mustafa Aral (30 ) silahla oynarken kız arkadaşı Duygu İnce’yi (31) yaralandı. İnce’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken polis kaçan Aral’ı arıyor.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Silahla oynarken kız arkadaşını vurdu

Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi 814 sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana gelen olayda Mustafa Aral kız arkadaşı Duygu İnce ile odada otururken yanında getirdiği tabanca ile oynamaya başladı. Silahın ateş alması sonrası kurşun Duygu İnce kolundan giren kurşun göğsüne saplandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İnce'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Polis silahı evde bırakıp kaçan Mustafa Aral'ı arıyor.

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Silahla oynarken kız arkadaşını vurdu
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