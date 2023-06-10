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Giriş Tarihi: 10.6.2023 17:10 Son Güncelleme: 10.6.2023 17:53

Silahla oynayan çocuk arkadaşını öldürdü

Bayrampaşa'da silahla oynayan 14 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Silahla oynayan çocuk arkadaşını öldürdü

İstanbul'un Muratpaşa Mahallesi Akın Sokak'ta meydana gelen olayda, Mert Cesur, 14 yaşındaki M.B.E. ile dün akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi Akın Sokak'taki arkadaşları Y.S.T'nin evine gitti.

Evde yalnız olan çocuklar Y.S.T'nin ağabeyine ait ruhsatlı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada M.B.E'nin elinde bulunan tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Mert Cesur'un başına isabet etti. Ağır yaralanan Cesur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cesur'un cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.B.E, emniyete götürüldü.

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Silahla oynayan çocuk arkadaşını öldürdü
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