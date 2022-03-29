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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Silahla oyun Alp’in hayatını kararttı

Silahla oyun Alp’in hayatını kararttı

Emekli astsubay babasının silahıyla oynayan K.Y. arkadaşını şakağından vurdu. Liseli Alp, kör oldu

Balıkesir'ın Bandırma ilçesinde lise 10'uncu sınıf öğrencisi K.Y. ailesinin evde olmadığını söyleyip sınıf arkadaşı Alp Kanıbir ile ikiz kardeşi Mert Kanıbir'i eve davet etti. Evde vakit geçiren gençlerden K.Y., iddiaya göre emekli astsubay olan babasının evdeki silahıyla oynamaya başladı.



Bu sırada silah ateş aldı, Alp şakağından vuruldu. Ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alp, buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından K.Y. 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.



Oğlunun yaralandığını telefonda öğrendiğini söyleyen Nilgün Kanıbir şöyle konuştu: "Oğlumun iki gözü gitti. Ve bunu hayatı boyunca taşıyacak. Ben anlamıyorum, çocukların eline bu tabancalar niye veriliyor? Niye evde tutuluyor, niye koruma altında değil? Bunlar daha 16 yaşında. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, bir çocuğun iki gözüne mal oldu. Bir gözü zaten kapandı. İkinci gözünü de ameliyat edecekler. Ama doktorun çok umudu yok." DHA

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Silahla oyun Alp’in hayatını kararttı
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