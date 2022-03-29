Silahla oyun Alp’in hayatını kararttı

Emekli astsubay babasının silahıyla oynayan K.Y. arkadaşını şakağından vurdu. Liseli Alp, kör oldu
Balıkesir'ın Bandırma ilçesinde lise 10'uncu sınıf öğrencisi K.Y. ailesinin evde olmadığını söyleyip sınıf arkadaşı Alp Kanıbir ile ikiz kardeşi Mert Kanıbir'i eve davet etti. Evde vakit geçiren gençlerden K.Y., iddiaya göre emekli astsubay olan babasının evdeki silahıyla oynamaya başladı.
Oğlunun yaralandığını telefonda öğrendiğini söyleyen Nilgün Kanıbir şöyle konuştu: "Oğlumun iki gözü gitti. Ve bunu hayatı boyunca taşıyacak. Ben anlamıyorum, çocukların eline bu tabancalar niye veriliyor? Niye evde tutuluyor, niye koruma altında değil? Bunlar daha 16 yaşında. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, bir çocuğun iki gözüne mal oldu. Bir gözü zaten kapandı. İkinci gözünü de ameliyat edecekler. Ama doktorun çok umudu yok." DHA